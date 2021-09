Bizanos Bizanos Bizanos, Pyrénées-Atlantiques Fête des Associations: les Bizassos Bizanos Bizanos Catégories d’évènement: Bizanos

Pyrénées-Atlantiques

Fête des Associations: les Bizassos Bizanos, 4 septembre 2021, Bizanos. Fête des Associations: les Bizassos 2021-09-04 – 2021-09-04 av de l’Europe Espace Daniel Balavoine

Bizanos Pyrénées-Atlantiques Venez en famille ou entre amis participer à cette journée et soirée !

Initiations, inscriptions et découverte du tissu associatif de notre commune.

Ouvert à tous Renseignements au Bureau des Associations, auprès de Jérôme Jeansoulé, au 05 59 27 47 72 – Email : bureau.association@ville-bizanos.fr 19h : Apéritif offert par la municipalité animé par le Groupe ARRAYA

20h : Repas Moules Frites

Inscriptions au repas également auprès de Jérôme Jeansoulé au Bureau des Associations.

Soirée : animé par le Groupe PICK UP Venez en famille ou entre amis participer à cette journée et soirée !

Initiations, inscriptions et découverte du tissu associatif de notre commune.

Ouvert à tous Renseignements au Bureau des Associations, auprès de Jérôme Jeansoulé, au 05 59 27 47 72 – Email : bureau.association@ville-bizanos.fr 19h : Apéritif offert par la municipalité animé par le Groupe ARRAYA

20h : Repas Moules Frites

Inscriptions au repas également auprès de Jérôme Jeansoulé au Bureau des Associations.

Soirée : animé par le Groupe PICK UP +33 5 59 27 47 72 Venez en famille ou entre amis participer à cette journée et soirée !

Initiations, inscriptions et découverte du tissu associatif de notre commune.

Ouvert à tous Renseignements au Bureau des Associations, auprès de Jérôme Jeansoulé, au 05 59 27 47 72 – Email : bureau.association@ville-bizanos.fr 19h : Apéritif offert par la municipalité animé par le Groupe ARRAYA

20h : Repas Moules Frites

Inscriptions au repas également auprès de Jérôme Jeansoulé au Bureau des Associations.

Soirée : animé par le Groupe PICK UP ville bizanos dernière mise à jour : 2021-08-31 par

Détails Catégories d’évènement: Bizanos, Pyrénées-Atlantiques Autres Lieu Bizanos Adresse av de l'Europe Espace Daniel Balavoine Ville Bizanos lieuville 43.28995#-0.35151