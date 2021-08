Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi Gard, Le Grau-du-Roi Fête des Associations Le Grau-du-Roi Le Grau-du-Roi Catégories d’évènement: Gard

Le Grau-du-Roi

Fête des Associations Le Grau-du-Roi, 4 septembre 2021, Le Grau-du-Roi. Fête des Associations 2021-09-04 – 2021-09-04

Le Grau-du-Roi Gard On vous donne rendez-vous le samedi 4 septembre de 16h à 20h sur le plateau sportif pour venir découvrir ou re-découvrir les associations de la ville !Samedi 4 septembre de 16h à 20hPlateau sportif (devant le stade de foot)Parkings gratuits à proximitéPass sanitaire et port du masque obligatoires http://www.ville-legrauduroi.fr/ Droits libres dernière mise à jour : 2021-08-25 par

