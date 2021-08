Montargis Jardin des Expositions Montargis Fête des Associations Jardin des Expositions Montargis Catégorie d’évènement: Montargis

Fête des Associations Jardin des Expositions, 4 septembre 2021, Montargis. Fête des Associations

Jardin des Expositions, le samedi 4 septembre à 14:00

Une journée qui permet au public de découvrir et/ou de s’inscrire à de nouvelles activités ou de s’engager au sein d’une association, et aux associations de présenter leurs activités et de recruter des bénévoles. Animations, démonstrations, vente de boissons, gâteaux et autres gourmandises feront la joie des petits comme des grands. Événement soumis au Pass Sanitaire et port du masque recommandé selon les restrictions sanitaires en vigueur Elle regroupe plus de 80 associations dans divers domaines : sport, social, caritatif, culture, loisirs, événementiel… Jardin des Expositions Montargis Montargis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-04T14:00:00 2021-09-04T18:00:00

