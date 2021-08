Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Dordogne, Sarlat-la-Canéda Fête des Associations, du sport et de la jeunesse Sarlat-la-Canéda Sarlat-la-Canéda Catégories d’évènement: Dordogne

Sarlat-la-Canéda

Fête des Associations, du sport et de la jeunesse Sarlat-la-Canéda, 11 septembre 2021, Sarlat-la-Canéda. Fête des Associations, du sport et de la jeunesse 2021-09-11 14:00:00 – 2021-09-11

Sarlat-la-Canéda Dordogne Sarlat-la-Canéda la Fête des associations aura lieu à la Plaine des Jeux de la Canéda, de 14h à 18h. Une occasion privilégiée de renforcer le lien entre les sarladais et le tissu associatif. Avec près de 80 associations présentes, ce Village des associations proposera des animations, des démonstrations, des mini-tournois, des initiations et des ateliers ludiques dans un large éventail de disciplines. Un moyen idéal de promouvoir les associations et clubs sportifs présents sur le territoire, permettant ainsi aux familles de faciliter l’inscription et permettre une rencontre avec les différents dirigeants, éducateurs et bénévoles. la Fête des associations aura lieu à la Plaine des Jeux de la Canéda, de 14h à 18h. Une occasion privilégiée de renforcer le lien entre les sarladais et le tissu associatif. Avec près de 80 associations présentes, ce Village des associations proposera des animations, des démonstrations, des mini-tournois, des initiations et des ateliers ludiques dans un large éventail de disciplines. Un moyen idéal de promouvoir les associations et clubs sportifs présents sur le territoire, permettant ainsi aux familles de faciliter l’inscription et permettre une rencontre avec les différents dirigeants, éducateurs et bénévoles. la Fête des associations aura lieu à la Plaine des Jeux de la Canéda, de 14h à 18h. Une occasion privilégiée de renforcer le lien entre les sarladais et le tissu associatif. Avec près de 80 associations présentes, ce Village des associations proposera des animations, des démonstrations, des mini-tournois, des initiations et des ateliers ludiques dans un large éventail de disciplines. Un moyen idéal de promouvoir les associations et clubs sportifs présents sur le territoire, permettant ainsi aux familles de faciliter l’inscription et permettre une rencontre avec les différents dirigeants, éducateurs et bénévoles. Fête_des_asso dernière mise à jour : 2021-08-05 par Office de Tourisme Sarlat Périgord Noir

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Sarlat-la-Canéda Autres Lieu Sarlat-la-Canéda Adresse Ville Sarlat-la-Canéda lieuville 44.8632#1.23823