Samedi 11 septembre de 14h à 18h dans la cour de l’école élémentaire. Découvrez l’ensemble des activités portées par les associations de votre commune. Au programme : échanges, inscriptions et rencontres tout au long de l’après-midi. La fête des associations est organisée par la mairie. Le pass sanitaire est obligatoire, port du masque et respect des gestes barrières. (Manifestation maintenue sous réserve de conditions météorologiques favorables et de l’évolution de la situation sanitaire).

Entrée libre, pass sanitaire

