samedi de 13h à 20h

et dimanche de 11h à 18h

gratuit

C’est le grand rendez-vous de la rentrée dans le 19e ! La Fête des Associations, de la Culture et des Sports se déroulera cette année le samedi 4 septembre de 13h à 20h et le dimanche 5 septembre de 11h à 18h, à la Villette, place de la Fontaine aux Lions (côté Porte de Pantin). Comme chaque année, ce grand rendez-vous de la rentrée sera pour vous l’occasion de rencontrer les habitant.e.s du 19e et de présenter vos activités. Venez rencontrer les associations et acteurs·trices culturel·le·s du 19e, découvrir leurs actions, leur programmation et choisir les engagements qui vous ressemblent ! Les associations seront présentes lors de ces journées – de quoi faire le plein d’idées pour vous engager, vous cultiver et vous divertir dans votre arrondissement. Événement organisé dans le respect des mesures sanitaires. Port du masque et Pass sanitaire obligatoire. Retrouvez toutes les associations présentes en cliquant ici. Événements -> Autre événement La Villette, Place de la Fontaine aux Lions (côté Porte de Pantin) 211 avenue Jean-Jaurès Paris 75019

5 : Porte de Pantin (98m) 5 : Ourcq (517m) T3b : Porte de Pantin

Contact : https://mairie19.paris.fr/pages/rendez-vous-a-la-fete-des-associations-de-la-culture-et-des-sports-12908 https://www.facebook.com/mairie19 https://twitter.com/Paris19e Événements -> Autre événement Étudiants;Solidaire;Ados;Cinéma;Expos;Plein air;Sport;En famille;Enfants

