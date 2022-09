Fête des associations Bourbon-Lancy, 1 octobre 2022, Bourbon-Lancy.

Fête des associations

2022-10-01 – 2022-10-01

EUR La 9ême édition de la Fête des Associations, organisée par la Ville de Bourbon-Lancy et les associations locales, revient pour vous faire (re)découvrir toute la diversité associative bourbonienne.

Samedi 1er octobre 2022 de 10h à 18h au Complexe Marc Gouthéraut, vous aurez l’occasion de rencontrer plus de 60 associations et services publics sur stands. Dans l’espace basket de la salle, tout au long de la journée, 9 animations viendront ponctuer ce temps fort et un parcours accrobranche pour les enfants et la pratique de tennis de table seront également disponibles en non-stop.

L’entrée est gratuite et ouverte à tous.

L’ensemble des animations est à découvrir dans tous les commerces de la ville.

