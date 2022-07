Fête des associations Arles, 18 septembre 2022, Arles.

Fête des associations

Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

2022-09-18 10:00:00 – 2022-09-18 17:00:00

Arles

Bouches-du-Rhône

Véritable vitrine de la vie associative arlésienne, cette journée réunit chaque année presque 200 stands associatifs, plusieurs milliers de bénévoles et de familles. Pour les bénévoles de ces structures, la manifestation n’est pas seulement une vitrine mais aussi une occasion de rencontrer le public et d’échanger des informations, faire connaître leurs activités, d’organiser des démonstrations et ou des expositions, et ainsi faire le plein d’adhésions. Grand rendez-vous de la rentrée, cette traditionnelle fête des associations présente toute la diversité et la richesse des associations arlésiennes.

Cette journée festive est l’occasion unique de découvrir ou de redécouvrir la richesse de notre tissu associatif dans les domaines sportifs, culturel, artistique, humanitaire, etc.

La Maison de la vie associative d’Arles organise une fois par an, le 3è dimanche du mois de septembre, la fête des associations de 10 h à 17 h sur le boulevard des Lices.

mdva@ville-arles.fr +33 4 90 93 53 75

