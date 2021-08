Lourdes Lourdes Hautes-Pyrénées, Lourdes Fête des associations à Lourdes Lourdes Lourdes Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Lourdes Hautes-Pyrénées Lourdes Ambiance sports et loisirs ce samedi 4 septembre sur le parking de l’esplanade du Paradis à Lourdes. Les associations participent à la Fête des Associations. Elles présentent aux lourdaises et aux lourdais leurs activités sous forme d’animations, de démonstrations et de jeux. Rendez-vous de 9h à 18h pour bien préparer la rentrée. Le samedi 4 septembre 2021, les associations lourdaises sont à l’honneur ! +33 5 62 94 65 65 Ambiance sports et loisirs ce samedi 4 septembre sur le parking de l’esplanade du Paradis à Lourdes. Les associations participent à la Fête des Associations. Elles présentent aux lourdaises et aux lourdais leurs activités sous forme d’animations, de démonstrations et de jeux. Rendez-vous de 9h à 18h pour bien préparer la rentrée. dernière mise à jour : 2021-08-25 par OT de Lourdes|CDT65

Détails Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées, Lourdes Autres Lieu Lourdes Adresse LOURDES Esplanade du Paradis Ville Lourdes lieuville 43.09028#-0.05439