Les nombreuses associations de la Ville de Balma vous donnent rendez-vous le samedi 11 septembre, à partir de 10h, à la Salle Polyvalente et au Dojo, avenue des Arènes. _**Conformément aux mesures nationales mises en place par le Gouvernement, la présentation du pass sanitaire est obligatoire pour les + de 18 ans.**_ Associations sportives, de loisirs, culturelles, pour l’environnement, pour les séniors… il y en aura pour tous les goûts ! Salle polyvalente et dojo Avenue des Arènes, 31130 Balma Balma Haute-Garonne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-11T10:00:00 2021-09-11T14:00:00

