Fête des Associations 2023 Saint-Brisson-sur-Loire Saint-Brisson-sur-Loire Catégories d’évènement: Loiret

Saint-Brisson-sur-Loire

Fête des Associations 2023 Saint-Brisson-sur-Loire, 2 septembre 2023, Saint-Brisson-sur-Loire . Fête des Associations 2023 Port au Bois Saint-Brisson-sur-Loire Loiret

2023-09-02 14:00:00 – 2023-09-02 19:00:00 Saint-Brisson-sur-Loire

Loiret La Fête des Associations, aura lieu le samedi 02 septembre de 14h à 19h 2023, dans le Port au Bois. 83 associations seront présentes lors de cet évènement. Les places de parking Quai de Nice (côté Loire) seront interdites au stationnement pour les visiteurs. Cette année, la Municipalité est heureuse de pouvoir célébrer la Fête des Associations 2023. ninoanthony45@gmail.com +33 6 67 77 12 04 Fête des Associatons

Saint-Brisson-sur-Loire

dernière mise à jour : 2022-12-15 par

Détails Catégories d’évènement: Loiret, Saint-Brisson-sur-Loire Autres Lieu Saint-Brisson-sur-Loire Adresse Port au Bois Saint-Brisson-sur-Loire Loiret Ville Saint-Brisson-sur-Loire lieuville Saint-Brisson-sur-Loire Departement Loiret

Saint-Brisson-sur-Loire Saint-Brisson-sur-Loire Loiret https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-brisson-sur-loire/

Fête des Associations 2023 Saint-Brisson-sur-Loire 2023-09-02 was last modified: by Fête des Associations 2023 Saint-Brisson-sur-Loire Saint-Brisson-sur-Loire 2 septembre 2023 Loiret Port au Bois Saint-Brisson-sur-Loire Loiret Saint-Brisson-sur-Loire

Saint-Brisson-sur-Loire Loiret