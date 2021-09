Arles Maison de la Vie Associative Arles, Bouches-du-Rhône Fête des associations 2021 Maison de la Vie Associative Arles Catégories d’évènement: Arles

Arles-Associations organise une fois par an, le 3è dimanche du mois de septembre, la fête des associations de 10 h à 18 h sur le boulevard des Lices à Arles. Véritable vitrine de la vie associative arlésienne, cette journée réunit chaque année presque 200 stands associatifs, plusieurs milliers de bénévoles et de familles. Cette journée festive est l’occasion pour les associations de faire connaître leurs activités, d’organiser des démonstrations et ou des expositions, et ainsi faire le plein d’adhésions.

GRATUIT

Organisée par la Maison de la vie associative d’Arles Maison de la Vie Associative 3 boulevard des Lices ARLES Arles Centre-Ville Bouches-du-Rhône

2021-09-19T10:00:00 2021-09-19T18:00:00

