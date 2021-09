Compiègne Compiègne Compiègne, Oise Fête des associations 2021 Compiègne Compiègne Catégories d’évènement: Compiègne

Oise

Fête des associations 2021 2021-09-11 – 2021-09-11

Compiègne Oise près de 300 associations seront présentes pour vous présenter leurs activités lors de la Fête des associations qui se tiendra au Parc de Songeons, autour de la Tour Jeanne d’Arc et aux salles Saint-Nicolas à Compiègne. Cette journée est une bonne occasion de mettre en valeur le dynamisme et l’engagement du monde associatif compiégnois. Pour les Compiégnois, c’est aussi l’opportunité de dénicher une nouvelle activité, d’échanger avec les responsables des clubs et pourquoi pas de s’engager comme bénévole au sein d’une association. Des démonstrations sportives et culturelles pourront être organisées, sur scène uniquement, dans le respect des mesures sanitaires en vigueur au moment de la manifestation. Point Information de la Ville de Compiègne et de l’ARC, à l’entrée du parc de Songeons. Restauration sur place. En raison de la pandémie de Covid-19, un protocole sanitaire est mis en place conformément à la demande des services de la Préfecture de l’Oise. Un pass sanitaire sera exigé à l’entrée de la manifestation Bienvenue aux nouveaux Compiégnois ! Vous venez de déménager à Compiègne et souhaitez faire connaissance avec votre nouvelle ville d’adoption, la Ville de Compiègne vous convie à une réception de bienvenue, samedi 11 septembre. À 9h : rendez-vous devant l’Office de Tourisme de l’Agglomération, place de l’Hôtel de Ville, pour une visite guidée de la ville de Compiègne avec un conférencier. À 10h30 : à l’issue de la visite, venez échanger avec les élus locaux dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville. Pass sanitaire et port du masque obligatoires. Compiègne