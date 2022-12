Fête des asperges Schœnau Schœnau Catégories d’évènement: Bas-Rhin

Schœnau

Fête des asperges rue du Canal d'Alsace Schœnau Bas-Rhin

2023-05-06 – 2023-05-07

Bas-Rhin EUR Samedi soir : Animation dansante (orchestre Decibel) et repas (asperges garnies, dessert, café) Dimanche : déjeuner dansant animé par Jean Chrispal (aperges garnies) Fête gastronomique autour de l’asperge +33 6 24 39 58 42 Schœnau

