Landerneau Finistère Landerneau Samedi 28 août – Quartier Saint-Thomas De 9 h à 19 h

(sous réserve du contexte sanitaire)

La Fête des arts et des puces revient pour le plus grand plaisir des chineurs et amateurs d’objets. Ce vide-grenier de plein air accueillera environ 150 exposants, des créations d’artistes locaux et devrait attirer quelques milliers de visiteurs.

Réservation obligatoire auprès de Landerneau Rive Gauche – Mme Le Goff landerneaurivegauche@gmail.com +33 6 07 21 61 80 Samedi 28 août – Quartier Saint-Thomas De 9 h à 19 h

Réservation obligatoire auprès de Landerneau Rive Gauche – Mme Le Goff

