Fête des arts & des jeux Pleurtuit Pleurtuit Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Pleurtuit

Fête des arts & des jeux Pleurtuit, 4 juin 2022, Pleurtuit. Fête des arts & des jeux Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit

2022-06-04 – 2022-06-04 Rue Ransbach Baumbach Espace Delta

Pleurtuit Ille-et-Vilaine Après 2 ans d’absence, la fête des arts et des jeux revient à Pleurtuit en 2022. Programmation en cours. Samedi 04 juin 2022 – Espace Delta +33 2 99 88 84 22 Après 2 ans d’absence, la fête des arts et des jeux revient à Pleurtuit en 2022. Programmation en cours. Samedi 04 juin 2022 – Espace Delta Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit

dernière mise à jour : 2022-04-27 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Pleurtuit Autres Lieu Pleurtuit Adresse Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Ville Pleurtuit lieuville Rue Ransbach Baumbach Espace Delta Pleurtuit Departement Ille-et-Vilaine

Pleurtuit Pleurtuit Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/pleurtuit/

Fête des arts & des jeux Pleurtuit 2022-06-04 was last modified: by Fête des arts & des jeux Pleurtuit Pleurtuit 4 juin 2022 ille-et-vilaine Pleurtuit

Pleurtuit Ille-et-Vilaine