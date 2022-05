Fête des Arts, 2 juillet 2022, .

Fête des Arts

2022-07-02 – 2022-07-02

Samedi 2 juillet : PALIS – Fête des Arts, au Domaine du Tournefou à partir de 15h.Dans la Grande salle vous pourrez visiter l’exposition photographique de Yamamoto Masao. Vous laissant guider par le son de la musique, vous entendrez jouer dans le parc du jazz et du blues par les musiciens de l’association « Les Clés de Scène » dès 16h30. Aux ateliers, vous serez accueillis par l’artiste Nicolas Favre et ses élèves à 17h. Ils vous présenteront en clôture de l’année « La Grande Exposition des enfants et des ados » : peintures, modelages, dessins…. Nous finirons notre parcours autour du verre de l’amitié ! Contact : +33 (0)3 25 40 58 37 – secretariat.tournefou@gmail.com



Domaine du Tournefou

