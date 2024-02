Fête des artistes Ouistreham, samedi 23 mars 2024.

Fête des artistes Ouistreham Calvados

Samedi

Venez célébrer la créativité et l’expression artistique lors de la Fête des Artistes ! Plongez dans un monde où l’imagination est reine et où les talents se dévoilent sous toutes leurs formes. Au programme, une journée dédiée à l’art sous toutes ses facettes peinture, sculpture et bien plus encore !

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-23 10:00:00

fin : 2024-03-24 18:30:00

Esp. Alexandre Lofi

Ouistreham 14150 Calvados Normandie info@ville-ouistreham.fr

L’événement Fête des artistes Ouistreham a été mis à jour le 2024-02-18 par OT Caen la Mer