FÊTE DES ARTISANS ET DES PRODUCTEURS VALRAS-PLAGE Valras-Plage, samedi 4 mai 2024.

FÊTE DES ARTISANS ET DES PRODUCTEURS VALRAS-PLAGE Valras-Plage Hérault

Venez participer à la fête des artisans et producteurs ! Au total, 90 exposants régionaux seront présents pour vous faire découvrir leur savoir-faire et leurs productions fabriquées en Occitanie avec amour. Des démonstrations et dégustations seront également organisées tout le long du week-end.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-05-04 09:30:00

fin : 2024-05-05 19:00:00

Place Alfred Panis

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie

