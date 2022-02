Fête des Arsouillos Aire-sur-l’Adour Aire-sur-l'Adour Catégories d’évènement: Aire-sur-l'Adour

Aire-sur-l’Adour Landes Aire-sur-l’Adour Landes Les Arsouillos vous invitent pour leur 33ème édition !

Le cartel de l’édition 2022 de la Novillada des Arsouillos a été dévoilé hier à l’occasion de l’Assemblée Générale de la Peña.

Les novillos de Hoyo de la Gitana seront combattus par José Rojo, Manuel Diosleguarde et Isaac Fonseca.

Dimanche 1er mai 2022

Arènes Maurice Lauche d’Aire sur l’Adour

6 Novillos de Hoyo de la Gitana

José Rojo – Manuel Diosleguarde – Isaac Fonseca

16 h Desafío des Bandas, paseo à 17h

Aire-sur-l’Adour

