FETE DES ARBRES / FETE DU BOULEAU, 26 février 2023, Saint-Magne .

FETE DES ARBRES / FETE DU BOULEAU

8 Lieu-dit Roumégous Saint-Magne Gironde

2023-02-26 10:00:00 – 2023-02-26 16:30:00

Saint-Magne

Gironde

En ce début du printemps, venez découvrir la nature et passer une journée en forêt à la découverte de cet arbre si généreux.

10 h : Contes et rencontre autour de l’arbre et ses multiples facettes avec Eric Castex gestionnaire forestier professionnel

12h : Auberge espagnole

14h : Récolte de la sève

16h : Dégustation et ventes, boissons chaudes offertes

16h30 : Concert blues rock avec un tout nouveau groupe local, les Rhums Arrangés

Participation libre et consciente pour la journée et chapeau pour le concert.

Saint-Magne

dernière mise à jour : 2023-02-06 par