Fête des AOP Itxassou, 3 avril 2022, Itxassou.

Fête des AOP Itxassou

2022-04-03 – 2022-04-03

Itxassou Pyrénées-Atlantiques Itxassou

EUR 0 0 Toute la journée : rencontre avec les producteurs de ces filières. Découverte des races animales et variétés végétales. Conférence sur l’impact des 4 AOP : Ossau-Iraty, piment, Kintoa et Irouleguy sur le territoire. Repas de qualité et animations familiales.

aop

Itxassou

