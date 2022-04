Fête des ânes – St-Cyprien Conques-en-Rouergue Conques-en-Rouergue Catégories d’évènement: Aveyron

Conques-en-Rouergue

Fête des ânes – St-Cyprien Conques-en-Rouergue, 26 mai 2022, Conques-en-Rouergue.

2022-05-26

Organisation : Comité des Fêtes de St-Cyprien / APE Ecole de St-Cyprien. Foire aux ânes toute la journée dans le village le jeudi 26 mai 2022 à Saint-Cyprien-sur-Dourdou. Le Jeudi 26 Mai 2022, toute la journée. – Exposition d’ânes sur la place du foirail – Vide grenier sur les différentes places et rues du village – Exposants locaux (plants de légumes, fleurs, pâtisserie, jeux pour les petits, …..) Évènement organisé par le Comité des Fêtes en association avec la section chasse et l’association des parents d’élèves de Saint-Cyprien.

