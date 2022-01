Fête des amandiers Labretonie Labretonie Catégories d’évènement: Labretonie

2022-02-26 09:30:00

Labretonie Lot-et-Garonne Labretonie La Ferme des 3 soleils organise la Fête des amandiers !

Au programme : randonnée pédestre, démonstration culinaire et marché de producteurs locaux. La Ferme des 3 soleils organise la Fête des amandiers !

