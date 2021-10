Lille Place Saint-Charles Lille, Nord Fête des allumoirs Place Saint-Charles Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Fête des allumoirs Place Saint-Charles, 19 novembre 2021, Lille. Fête des allumoirs

Place Saint-Charles, le vendredi 19 novembre à 17:00

La Fête des allumoirs est de retour sur Bois-Blancs ! Le CABB vous invite à venir déambuler avec vos allumoirs le **Vendredi 19 novembre dès 17h Place St Charles**. Spectacle et soupe au potiron et bien plus encore vous y attentent ! Ouvert à tous. Un atelier création d’allumoir aura lieu le **vendredi 5 novembre à 15h à l’Espace Pignon.** Informations et inscriptions pour l’atelier : [[contact@cabb-lille.fr](contact@cabb-lille.fr)](contact@cabb-lille.fr) Espace pignon, 11 rue Guillaume Tell [03 20 86 25 71](03 20 86 25 71) organisée par le CABB Place Saint-Charles Place Saint-Charles, Lille Lille Bois-Blancs Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-11-19T17:00:00 2021-11-19T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Place Saint-Charles Adresse Place Saint-Charles, Lille Ville Lille lieuville Place Saint-Charles Lille