Wattrelos centre-ville de Wattrelos Nord, Wattrelos Fête des Allumoirs à Wattrelos centre-ville de Wattrelos Wattrelos Catégories d’évènement: Nord

Wattrelos

Fête des Allumoirs à Wattrelos centre-ville de Wattrelos, 2 octobre 2021, Wattrelos. Fête des Allumoirs à Wattrelos

centre-ville de Wattrelos, le samedi 2 octobre à 18:30

Cette vieille coutume wallonne restée très vivace, célèbre l’automne et le retour des longues soirées. Les enfants attendent dans les quartiers avec impatience ce rendez-vous. Dans la pénombre de la nuit tombante, munis de leurs lampions de citrouille ou de papier, ils défilent en cortège en laissant éclater leur joie et reçoivent des friandises. Annoncez le mois d’octobre à Wattrelos et vous déclenchez une levée de lampions : retrouvez la tradition des allumoirs dans les différents quartiers de la ville le samedi 2 octobre 2021 à partir de 18h30. On retrouvera les traditionnels parcours en boucle à l’intérieur de chaque quartier pour la fête des allumoirs Touquet St-Gérard – Résidence du Touquet, rue du Mont à Leux Sapin Vert – Complexe Jean Zay, rue Alfred Delecourt Martinoire – Maison pour Tous, 88 rue Lamartine Laboureur – Place de la République Beaulieu – Centre Social de l’Avenir, rue Léon Blum Cinq quartiers – Salle Georges Ramon, rue de la Martelotte Port du masque obligatoire à partir de 12 ans Rappelons que les enfants restent sous la responsabilité de leurs parents ou de leurs accompagnateurs et que les jets de pétards sont interdits sur la voie publique !

gratuit

Venez fêter le début de l’automne centre-ville de Wattrelos place Delvainquière à WATTRELOS Wattrelos Centre-Ville Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-02T18:30:00 2021-10-02T20:00:00

Détails Catégories d’évènement: Nord, Wattrelos Autres Lieu centre-ville de Wattrelos Adresse place Delvainquière à WATTRELOS Ville Wattrelos lieuville centre-ville de Wattrelos Wattrelos