Au programme : De 10h à 11h30 et de 14h à 16h, extraction et mise en pot de miel de rucher avec différents ateliers (expo, observation d’insectes, pièges à frelon asiatique, ruche vitrée, graines mellifères) ; de 11h30 à 12h, conférence avec Sylvie Houte, chercheuse au CNRS, sur la protection, le rôle et la nécessité des abeilles dans notre société ; de 16h à 16h30, spectacle pour enfants “Happy API” (une revisite onirique des rapports entre l’humain et l’abeille. Tout public. Dès 3 ans) ; 16h30, goûter pour tous offert par la municipalité de Fors.

