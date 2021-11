FETE DES ABEILLES ET DE LA BIODIVERSITE Saint-Mathieu-de-Tréviers, 7 novembre 2021, Saint-Mathieu-de-Tréviers.

2021-11-07 – 2021-11-07

Saint-Mathieu-de-Tréviers 34270 Saint-Mathieu-de-Tréviers

DIMANCHE 07 NOVEMBRE – 10h à 18h

SAINT MATHIEU-DE-TREVIERS – Galion

Durant toute la journée, vous pourrez déambuler entre les stands pour découvrir l’abeille et son rôle pour l’environnement. Vous trouverez également des produits locaux, et du miel sera bien entendu à la vente en direct producteurs.

Des animations conviviales rythmeront cette journée : conférences, contes pour enfants, expo-vente de photos, tombola…

Restauration à emporter.

PROGRAMME

– Marché & buvette

De 10 h à 18 h – Marché des apiculteurs et des producteurs locaux : miels du cru, huiles d’olive, fromages de chèvre, tartinades, confitures et bien d’autres mets préparés par nos artisans.

Et aussi : restauration rapide à emporter

– Conférences

5 conférences pour aborder divers sujets autour de l’apiculture et la protection de la biodiversité :

10 h 30 – “Pollinisation : une affaire de biodiversité” par Louis MERTENS, entomologiste

11 h 30 – “Un moyen nouveau et non toxique de lutte contre le frelon asiatique” par Hacène HEBBAR, association Pollinis

14 h – “Insecticide : la mécanique du mal” par Pierre CHARNET, CNRS

15 h – “Les abeilles et la biodiversité” par Jean-Luc DELON, président du GDSA Hérault

16 h – Restitution des ” Expéditions Naturalistes ” par Les Écologistes de l’Euzière, Grand Pic Saint-Loup

– Contes pour enfants

10 h 30 – Contes pour toutes les oreilles (0 à 3 ans)

15 h – Contes pour toutes les oreilles (3 à 10 ans) par Sévérine Conteuse

-Exposition photos

De 10 h à 18 h – Les insectes pollinisateurs de la garrigue (projet Spipoll) et démonstration d’extraction de miel

Entrée libre

Pass sanitaire obligatoire

Manifestation organisée avec le soutien de la Communauté de communes du Grand Pic Saint-Loup, en partenariat avec la commune de Saint-Mathieu-de-Tréviers.

