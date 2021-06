Vouneuil-sur-Vienne Réserve Naturelle du Pinail Vienne, Vouneuil-sur-Vienne Fête des 40 ans de la Réserve Naturelle du Pinail Réserve Naturelle du Pinail Vouneuil-sur-Vienne Catégories d’évènement: Vienne

Vouneuil-sur-Vienne

Fête des 40 ans de la Réserve Naturelle du Pinail Réserve Naturelle du Pinail, 3 juillet 2021-3 juillet 2021, Vouneuil-sur-Vienne. Fête des 40 ans de la Réserve Naturelle du Pinail

Réserve Naturelle du Pinail, le samedi 3 juillet à 10:00

Village nature, concerts, visites guidées, conférences, ateliers et jeux… La nature au cœur d’une programmation festive et artistique pour célébrer l’anniversaire de la réserve avec tous les partenaires de GEREPI (CPIE Seuil du Poitou, Vienne Nature, LPO, la Bruyère Vagabonde, ONF, etc.). Le rendez-vous à ne pas manquer !

Entrée libre dans le village nature, inscriptions obligatoires pour les visites

Venez célèbrer les 40 ans de la Réserve Naturelle au travers un programme d’évènements festifs ! Un rendez-vous à ne pas manquer ! Réserve Naturelle du Pinail Beauregard 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-03T10:00:00 2021-07-03T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Vienne, Vouneuil-sur-Vienne Étiquettes évènement : Autres Lieu Réserve Naturelle du Pinail Adresse Beauregard 86210 Vouneuil-sur-Vienne Ville Vouneuil-sur-Vienne lieuville Réserve Naturelle du Pinail Vouneuil-sur-Vienne