Réserve Naturelle du Pinail, le vendredi 2 juillet à 21:00

Rendez-vous à 21h pour l’inauguration de l’anniversaire des 40 ans de la réserve ! Découvrez le spectacle « Le Fabuleux voyage de Juju le Ver de Terre », suivi d’un verre de l’amitié et de la projection commentée « Le Pinail fait son cinéma ».

Gratuit

Spectacle tout public et projection commentée de vidéos sur la vie extraordinaire de la réserve Réserve Naturelle du Pinail Beauregard 86210 Vouneuil-sur-Vienne Vouneuil-sur-Vienne Vienne

2021-07-02T21:00:00 2021-07-02T23:00:00

