Fêtez avec nous les 30 ans du site des Tourbières de Vendoire : Inauguration de la restauration de la passerelle et ré-ouverture du grand sentier- Moment de convivialité autour d'un apéritif – Restauration Food Truck – Animation musicale -Balade accompagnée- Réservation conseillée

