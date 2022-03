Fête des 30 ans du Festival d’ailleurs et…d’à côté Grange de la Ferme Dupire, 12 mars 2022, Villeneuve-d'Ascq.

Fête des 30 ans du Festival d’ailleurs et…d’à côté

Grange de la Ferme Dupire, le samedi 12 mars à 17:30

Trente ans, c’est la maturité… C’est aussi un virage vers de nouvelles aventures, encore plus palpitantes. Le programme de notre Festival est à l’image de notre identité : la rencontre de compagnies, amateures et professionnelles, dans un climat convivial. Durant ces trente ans, nous avons accueilli des centaines de troupes en essayant toujours d’allier diversité, plaisir et efficacité. Alors ce 12 mars, un grand nombre d’amis viendront souffler les 30 bougies soit par leur présence simple soit en foulant les planches. Le tout, pour permettre un accès à toutes et tous, à prix libre, reflet de votre soutien à notre travail ! 17h30 : Ouverture de l’exposition À partir de 18h30 : Musique : Rudété et Christian Bastien…”Bernard Dimey” Théâtre : Mustapha Lagruigi (les premiers pas d’une création) La Baraque foraine (“Le père André”) Michaël Louchart (Surprise…) Maribambelle (“Ondine”) Cridz art Cie (“l’homme sauvage”) La cie du Reste ici (“Tiot guguss”) Trans’art (Un “bout” de Feydeau) Prise de textes…

Prix libre de soutien

Quand on aime, on ne compte pas ! Samedi 12 mars 2022 à la Ferme Dupire.

Grange de la Ferme Dupire 80 rue Yves Decugis 59650 Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Saint-Sauveur Nord



