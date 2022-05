Fête des 3 ans du Restaurant & salle de spectacle des Bouches & des Oreilles ! Douchapt Douchapt Catégories d’évènement: Dordogne

Douchapt

Fête des 3 ans du Restaurant & salle de spectacle des Bouches & des Oreilles ! Douchapt, 21 mai 2022, Douchapt. Fête des 3 ans du Restaurant & salle de spectacle des Bouches & des Oreilles ! Douchapt

2022-05-21 18:00:00 – 2022-05-21

Douchapt Dordogne Douchapt Venez fêter avec nous, les 3 ans du restaurant & salle de spectacle des Bouches & des Oreilles ! Jeux de plein air (enfants, adultes) musique, restauration. Repas 8 € / dessert 2 €. Venez nombreux ! Venez fêter avec nous, les 3 ans du restaurant & salle de spectacle des Bouches & des Oreilles ! Jeux de plein air (enfants, adultes) musique, restauration. Repas 8 € / dessert 2 €. Venez nombreux ! Venez fêter avec nous, les 3 ans du restaurant & salle de spectacle des Bouches & des Oreilles ! Jeux de plein air (enfants, adultes) musique, restauration. Repas 8 € / dessert 2 €. Venez nombreux ! ©Des Bouches & des Oreilles

Douchapt

dernière mise à jour : 2022-04-27 par Val de Dronne

Détails Catégories d’évènement: Dordogne, Douchapt Autres Lieu Douchapt Adresse Ville Douchapt lieuville Douchapt Departement Dordogne

Douchapt Douchapt Dordogne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/douchapt/

Fête des 3 ans du Restaurant & salle de spectacle des Bouches & des Oreilles ! Douchapt 2022-05-21 was last modified: by Fête des 3 ans du Restaurant & salle de spectacle des Bouches & des Oreilles ! Douchapt Douchapt 21 mai 2022 Dordogne Douchapt

Douchapt Dordogne