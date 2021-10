Fête des 20 ans de Nobody Knows Théâtre Gérard Philipe, 16 octobre 2021, Orléans.

Fête des 20 ans de Nobody Knows

Théâtre Gérard Philipe, le samedi 16 octobre à 20:00

A l’occasion de ses 20 ans, l’ensemble vocal Nobody Knows invite… ——————————————————————- – 20h00 : Monte Le Song Répertoire pop, chansons françaises, clapping… Extrait du spectacle « Clap ». 20h45 : Concer t Nobod y Know s et invités Répertoire Gospel, Jazz, Pop arrangé à 3 ou 4 voix. Chanteurs invités tout au long du concert. 21h45 – 22h30 : Chabada Swing Danse swing avec les musiciens de Chabada Swing accompagnés par les chanteurs de Nobody Knows.

Plein tarif : 12 euros. Réduit : 8 euros (- de 15 ans, Étudiants, D.E.)

A l’occasion de ses 20 ans, l’ensemble vocal Nobody Knows invite Monte Le Song (à 20h00), Nobody Knows et invités (à 20h45) et Chabada Swing + danseurs (à 21h45)

Théâtre Gérard Philipe Place Sainte Beuve 45100 Orléans Orléans Loiret



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-10-16T20:00:00 2021-10-16T22:30:00