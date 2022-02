Fête des 20 ans de l’UNTL Maison de Pays Nyons Catégories d’évènement: Drôme

_Repas de midi suivi d’un concert de musique d’opéras_ Nous vous avions promis une surprise … Elle arrive ! Cette année, l’UNTL fête ses vingt ans ! Nous vous proposons une journée festive le dimanche 22 mai 2022 à partir de midi salle Coline Serreau à la maison de pays de Nyons. Après un repas précédé comme il se doit d’un apéritif, nous aurons le plaisir d’assister à un concert avec Emilie Ménard-Linnenbank,soprano, René Linnenbank, baryton-basse et Catherine Sternis, au piano. Une participation aux frais de 30 € par personne sera demandée pour le repas, le concert est offert. Le lendemain à 15 heures, toujours à la Maison de pays, Catherine Sternis donnera sa conférence “Piano romantique” qui nous conduira dans l’univers des compositeurs romantiques de Beethoven à Brahms, avec des extraits interprétés au piano.Cette conférence est en libre accès pour tous.

Participation ouverte à tout le monde, adhérents ou non. Participation de 30 € par personne. .

Repas + concert pour fêter les 20 ans de l’association Maison de Pays Promenade de la digue NYONS Nyons Drôme

