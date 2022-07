Fête des 100 ans du tennis club Saint-Cast-le-Guildo Saint-Cast-le-Guildo Catégories d’évènement: Côtes-d'Armor

2022-08-05 – 2022-08-06

Côtes d’Armor Le Tennis Club fête ses 100 ans.

Nombreuses animations :

– Remise des diplômes des stagiaires

– Déjeuner offert

– Promo tennis féminin Exhibition Haut Niveau

– Exhibitions féminines et masculines / Haut niveau

– Animation multisport surprise

– Echanges libres avec des pros

– Apéritif dinatoire offert par le club

– Tirage au sort Tombola Vendredi à partir de 15h

Samedi à partir de 11h saintcast@baselinetennis.fr +33 6 30 08 16 78 Le Tennis Club fête ses 100 ans.

Vendredi à partir de 15h

Samedi à partir de 11h

