Fête des 10 ans. Concerts – fest-noz. Programmation à suivre A l’éco-domaine du Bois du Barde. +33 2 96 29 30 03 http://www.leboisdubarde.bzh/ 13 et 14 août

Lieu Mellionnec Adresse Ecodomaine Le Bois du Barde Coat an Bars Ville Mellionnec