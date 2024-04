Fête des 10 aines et dîner dansant des classes 56760 Penestin Penestin, samedi 15 juin 2024.

Début : 2024-06-15T17:30:00+02:00 – 2024-06-16T03:30:00+02:00

17h30 : Les personnes de Pénestin (et/ou natives de Pénestin) nées des années en 4 (1934/1984/2004…), sont invitées à se retrouver pour les photos de leurs classes respectives.

19h30 : l’association organise un repas dansant, ouvert à tous, (apéritif/ cochon grillé/tarte/café à 15 €/pers. et 7 € pour les moins de 13 ans)

56760 Penestin
06 31 79 80 87
c.party.s.penestin@orange.fr

FAMILLE FETEFOIRE