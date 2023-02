Fête départementale de la randonnée pédestre Piégut-Pluviers Piégut-Pluviers Catégories d’Évènement: Dordogne

Piégut-Pluviers

2023-10-01 08:00:00 – 2023-10-01 Piégut-Pluviers

Dordogne Piégut-Pluviers Plusieurs randonnées proposées le matin : rando santé, marche nordique, rando de 9 ou 14km

Repas le midi

Après-midi : rando de 10km ouverte à tous

Tarif : 5€

+33 6 08 34 47 51

Piégut-Pluviers

