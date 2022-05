Fête de Vismes-au-Val, 21 août 2022, .

Fête de Vismes-au-Val

2022-08-21 – 2022-08-22

Visme-au-Val se prépare à la fête !

Attractions foraines tout au long du weekend.

Au programme :

– Dimanche :

Brocante toute la journée – Courses de caisses à savon à partir de 10h (descente sur 500m) Récompenses chrono et originalité – Restauration et buvette sur place

17h : Animation musicale

– Lundi :

23h : traditionnel feu d’artifice

Infos et réservations : 03 22 28 52 15 – 06 12 27 05 68 – 06 78 52 38 78

