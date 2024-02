Fête de village Neuilly-le-Brignon, dimanche 24 mars 2024.

Fête de village Neuilly-le-Brignon Indre-et-Loire

Lors du passage de la Roue Tourangelle , animations diverses avec buvette et concert Little Jaywell.

Lors du passage de la Roue Tourangelle , animations diverses avec buvette et concert Little Jaywell. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-24 09:45:00

fin : 2024-03-24 15:00:00

Neuilly-le-Brignon 37160 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire patrice.moreau0397@orange.fr

L’événement Fête de village Neuilly-le-Brignon a été mis à jour le 2024-01-23 par Loches Touraine Châteaux de la Loire