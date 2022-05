Fête de village Labastide-Villefranche Labastide-Villefranche Catégories d’évènement: LABASTIDE VILLEFRANCHE

Labastide-Villefranche Pyrénées-Atlantiques Labastide-Villefranche Labastide-Villefranche en Fête !

Débuts de fête avec au programme :

– Moules / Frites à volonté : dessert, café et vin compris.

– 00:00 : Bal avec DJ Bilho Labastide-Villefranche en Fête !

Labastide-Villefranche

