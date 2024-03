Fête de village à Ciez pour le 8 mars ! Ville à Joie Salle communale Emile Prêtre Ciez, vendredi 8 mars 2024.

Fête de village à Ciez pour le 8 mars ! Ville à Joie Salle communale Emile Prêtre Ciez Nièvre

Bonjour les habitant.es de Ciez !

Rendez-vous le 8 mars, de 17h30 à 21h, à la salle des fêtes Emile Prêtre, pour une soirée d’activités et de rencontres !

Voici le programme de l’événement

Pour la Journée Internationale des Droits des Femmes

– Elles bougent une initiative inspirante pour promouvoir les filières scientifiques et techniques auprès des jeunes filles !

– Karaté club Donzy self défense découvrez des techniques d’auto-défense essentielles avec le Karaté club Donzy et soyez préparé pour chaque situation.

– Apprenez en plus sur les figures féminines du territoire !

Des services et des producteurs !

– FRANCE ADOT 58 Don d’organes sensibilise sur l’importance du don d’organes et de tissus pour sauver des vies. Quelle meilleure façon de contribuer que par la générosité du don ?

– Plateforme de Répit 58 ils offrent un précieux soutien aux aidant.es ! Un espace d’écoute et de conseils vous attend.

– Donzybulles embellissez votre quotidien avec des savons artisanaux faits avec amour. Parfums et douceur au rendez-vous !

– Découvrez les farines du Moulin Perrotin !

– Au rucher de Magalie dégustez ses délicieux miels !

– Jardycèze réalise des compositions à partir d’objets chinés dans les brocantes, vides greniers et propose des plantes fleuries, potagères, des arbustes, 100% français !

– Stand POD Première Orientation Démarches des questions sur la jeunesse, les démarches administratives et numériques ? Des réponses et des orientations vous seront proposées.

Rafraîchissez-vous et profitez d’un moment de détente grâce à l’Association des Anciens Combattants de Ciez qui tient la buvette.

Savourez notre restauration locale avec le Champs des Anciens de Ciez, pour goûter à leur pâtisseries !

Et nous finirons la soirée par un quizz musical ! Ce sera l’occasion de tisser des liens, d’élargir vos horizons et de soutenir des causes qui font la différence. À vendredi, préparez-vous à vivre une soirée enrichissante avec nous !

Un grand merci à nos partenaires ! 0 0 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-08 17:30:00

fin : 2024-03-08 21:00:00

Salle communale Emile Prêtre Le bourg

Ciez 58220 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté

L’événement Fête de village à Ciez pour le 8 mars ! Ville à Joie Ciez a été mis à jour le 2024-02-29 par COORDINATION NIEVRE