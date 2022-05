Fête de village

Fête de village, 27 mai 2022, . Fête de village

2022-05-27 – 2022-05-27 Labastide-Villefranche en Fête !

Le comité des fêtes revient plein gaz après deux ans d’absence !

Qu’on se le dise, il y en a pour tous les goûts !

-10h : marche pédestre 5km ou 8 km (Rdv à la boulangerie “Chez Farinette” : p’tit déj et départ de la marche).

-15h : chasse aux trésors pour les enfants (Départ à l’école).

-20h : Repas “Entrecôte / frites” (Assiette de charcuterie, fromage, dessert, café et vin compris dans la formule). Menu enfant avec le Happy Bastidot !

– 00:00 : Bal avec le Podium GALAXIIE Labastide-Villefranche en Fête !

