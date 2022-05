Fête de village, 26 mai 2022, .

Fête de village

2022-05-26 – 2022-05-26

Labastide-Villefranche en Fête !

Ils sont de retour … avec au programme :

-10h30 : Messe solennelle animée par la chorale paroissiale et la Batterie Fanfare “Lous Hardits” de Came.

-12h : Dépôt de gerbe au nouveau monument aux morts suivi de l’apéro-concert animée par la chorale paroissiale et la Batterie Fanfare “Lous Hardits” de Came.

-17h30 : Animation musicale avec Pat’ et les “Double Steph” . Trio acoustique composé de Patricia Heude au chant, Stephen Ferrone à la guitare et au chant et de Stéphane Gourc aux percussions. Le répertoire traverse différents styles musicaux allant de la Pop Rock aux Chansons Françaises sans oublier le jazz et les musiques colorées venues du monde.

-19h : Soirée Taloa

groupe pat et les 2 steph

dernière mise à jour : 2022-05-17 par