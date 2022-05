Fête de Tavaux Tavaux Tavaux Catégories d’évènement: Jura

Tavaux

Fête de Tavaux Tavaux, 11 juin 2022, Tavaux. Fête de Tavaux Tavaux

2022-06-11 – 2022-06-12

Tavaux Jura Tavaux Bourse le samedi 11 juin à la salle Gérard philipe

Fête foraine rue des Vernaux samedi 11 et dimanche 12 juin

Vide grenier rue des vernaux dimanche 12 juin

concert et apéritif le dimanche matin 12 juin contact@villedetavaux.fr Bourse le samedi 11 juin à la salle Gérard philipe

Fête foraine rue des Vernaux samedi 11 et dimanche 12 juin

Vide grenier rue des vernaux dimanche 12 juin

concert et apéritif le dimanche matin 12 juin Tavaux

dernière mise à jour : 2022-05-10 par

Détails Catégories d’évènement: Jura, Tavaux Autres Lieu Tavaux Adresse Ville Tavaux lieuville Tavaux Departement Jura

Tavaux Tavaux Jura https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/tavaux/

Fête de Tavaux Tavaux 2022-06-11 was last modified: by Fête de Tavaux Tavaux Tavaux 11 juin 2022 Jura Tavaux

Tavaux Jura