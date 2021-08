Fête de St Germain Plogastel-Saint-Germain, 28 août 2021, Plogastel-Saint-Germain.

Fête de St Germain 2021-08-28 – 2021-08-29 Lieu-dit Saint-Germain Chapelle Saint Germain

Plogastel-Saint-Germain 29710 Plogastel-Saint-Germain

Ouverture de la chapelle suite aux travaux de restauration .

Programme de la manifestation :

Samedi 28 et dimanche 29 :

Vente du pain et pâté, cuisson dans le four à pain, possibilité de déguster sur place

Samedi 28 à 20h :

Concert avec la chorale “ensemble vocal Taléa dans la chapelle (pass sanitaire obligatoire )

Dimanche 29 :

10h30 : messe

11h30 : Aubade avec le bagad Ar Vro Vigouden Huel

14h00 à 18h00 : concours de galoche du club

