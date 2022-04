Fête de soutien au Festival Ciné-Palestine aux Amarres ! Les Amarres Paris Catégories d’évènement: île de France

Fête de soutien au Festival Ciné-Palestine aux Amarres ! Les Amarres, 17 avril 2022, Paris. Le dimanche 17 avril 2022

de 19h00 à 05h00

. gratuit Prix libre (prix conseillé 8€)

11 concerts et Dj sets pour danser toute la nuit ! Des artistes de la scène alternative arabe se joignent à nous pour vous proposer une soirée rythmée aux sons du Raï, du hip-hop, de l’électro-arabe, du funk et autres. Les fonds récoltés serviront à financer une partie de l’organisation de cette édition qui s’annonce prometteuse : Cette année, le FCP souhaite faire découvrir au public français la richesse du cinéma des #femmes#palestiniennes. Conscient que le cinéma n’échappe pas aux discriminations présentes dans nos sociétés, le festival a choisi cette année d’ouvrir en grand sa scène aux réalisatrices palestiniennes. Les spectateur.ices sont nvités à poser leurs regards sur le rôle de ces femmes dans la création cinématographique palestinienne, ainsi que dans la #luttepour leurs droits de femmes et de palestinienne. En plus de ce focus, l’édition 2022 présentera une rétrospective consacrée à une figure majeure de la lutte pour la libération de la Palestine : Ghassan Kanafani. Avec aussi : le concours de courts métrages, programme de mentorship, Master classes et plein d’autres surprises !Nous comptons sur votre présence massive ! Line-up 19h30 : Anissa Remini

20h30 : Mohamed Lamouri

21h10 : Médusa TN

21h40 : Billie Brelock

22h10 : Osloob et Abo Gabi

23h : SARĀB

23h50 : Souad Asla

1h : Taziri

2h : Lyss

3h : Deena Abdelwahed

4h : Aïda SalanderEt d'autres invités surprises à annoncer bientôt ! Les Amarres 24 Quai d'Austerlitz 75013 Paris Contact : https://fb.me/e/1Gf43ugNe

Lieu Les Amarres Adresse 24 Quai d'Austerlitz Ville Paris

