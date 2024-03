Fête de Soursac Soursac, vendredi 16 août 2024.

Fête de Soursac Soursac Corrèze

Un week-end de fête s’annonce à Soursac, au programme (non exhaustif) :

VENDREDI 16 AOUT, en soirée :

– Concours de belote

– Soirée dansante

SAMEDI 17 AOUT :

– Journée Vide-greniers et caricaturiste

– Après-midi Course de caisses à savon

– Soir Repas puis soirée animée par « Lou Parça »

DIMANCHE 18 AOUT :

– Journée Caricaturiste

– Matin Jeux pour les enfants type olympiades

– 16h00 Premier défilé de chars animé par une batucada

– 21h00 Second défilé

– 22h30 Feu d’artifice

Suivi d’une soirée dansante

LUNDI 19 AOUT, après-midi :

– Concours de pétanque en doublette

– Restauration et boissons sur place

Durant tout le week-end manèges, expositions de fabrications artisanales.

A savoir Le comité des fêtes n’est pas seul organisateur de ce week-end de fête, la municipalité ainsi que d’autres associations. .

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-16

fin : 2024-08-19

Grandrue

Soursac 19550 Corrèze Nouvelle-Aquitaine cdf.soursac@gmail.com

L’événement Fête de Soursac Soursac a été mis à jour le 2024-03-11 par Office de Tourisme de Haute Corrèze