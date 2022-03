Fête de Soulan Saint-Lary-Soulan Saint-Lary-Soulan Catégories d’évènement: Hautes-Pyrénées

Fête de Soulan
Saint-Lary-Soulan
2 juillet 2022

Samedi : soirée grillades et Bal

Dimanche : Messe – Bal en fin d'après midi

Véritable fête de village authentique, la Fête de Soulan est l'occasion de se plonger au cœur du village et de rencontrer ses habitants

